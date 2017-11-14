Переход на непрерывное образование не поддерживают 40% фармацевтов

Переход к системе непрерывного фармацевтического и медицинского образования (НМиФО) «не поддерживают» 40,9% специалистов аптек, следует из опроса, проведенного центром обучения в сфере фармацевтики «Знание». В основном работники фармрозницы опасаются, что не наберут нужного числа баллов, некоторые предпочитают проходить обучение как и раньше, раз в пять лет, третьи ссылаются на нехватку времени. Кроме того, для трети опрошенных оказалась слишком сложной система создания образовательного портфолио на портале Минздрава. Дороговизна учебных курсов останавливает только 2% респондентов.

Центр «Знание» опросил 2,3 тысячи специалистов аптек из восьми федеральных округов и выяснил, что переход к системе НМиФО поддерживают 59,1% из них. Им удобнее проходить обучение ежегодно небольшими курсами, а не раз в пять лет – эту причину указали 37% опрошенных. 68,6% специалистов привлекает возможность актуализировать знания в режиме реального времени.

Среди тех, кто «не поддерживает» переход на систему НМиФО, больше половины (56,6%) объясняют это тем, что не успеют набрать необходимое количество образовательных кредитов (один кредит равен одному академическому часу обучения, их нужно набрать 250 за пять лет). Трети удобнее проходить обучение один раз в пять лет. 31,4% отмечают сложности в формировании образовательного портфолио на портале НМиФО Минздрава, а у 24% нет времени на регулярное повышение квалификации.

62,4% опрошенных оплачивают обучение самостоятельно, за 32,6% платит работодатель, и еще 2,1% обучаются за счет средств ФОМС.

2,1%, не поддерживающих систему НМиФО, ссылаются на слишком высокие цены за обучение.

По данным опроса, участниками системы НМиФО уже стали 80,2% опрошенных.

Система НМиФО действует в России с 1 января 2016 года. Новая процедура – аккредитация – предполагает постоянное повышение своего профессионального уровня. За обучение начисляются образовательные кредиты, за пять лет нужно набрать 250 кредитов. Утвержденный в июле проект Минздрава «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами» предполагает, что к 2025 году 99% врачей должны перейти на систему дополнительного непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

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