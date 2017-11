Инвесторы вложили $38 млн в «электронный контрацептив» Переход на непрерывное образование не поддерживают 40% фармацевтов » В США одобрена первая в мире «цифровая таблетка» Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) одобрило первую в мире «цифровую таблетку» со встроенным сенсором, пишет Financial Times. Датчик может через смартфон передавать врачу данные о том, принял ли пациент лекарство и когда именно. По оценкам экспертов, глобальное здравоохранение несет убытки в размере до $100 млрд в год из-за того, что пациенты вообще не принимают прописанные им препараты или принимают с нарушением назначений врача. Специальный сенсор для таблеток более 10 лет разрабатывала компания Proteus Digital Health. Датчик будет интегрирован в антипсихотическое средство Абилифай (арипипразол) от японской фармкомпании Otsuka. Данные сенсора через передатчик, который крепится к телу как полоска пластыря, передаются в смартфон. Приложение сообщит информацию о графике приема лекарства не только пациенту, но и его врачу, а по желанию – членам семьи или другим заинтересованным сторонам. Программа также умеет отслеживать физическую активность пациента, его настроение и качество сна. Цена препарата Абилифай с сенсором пока не определена. Согласно исследованиям, пациенты, особенно страдающие хроническими заболеваниями, плохо соблюдают режим приема препаратов, что ведет к ухудшению состояния больных и дополнительным расходам на их лечение. Технология может появиться и в лекарствах других фармкомпаний, соответствующие переговоры уже ведутся, пишет Financial Times. В октябре 2017 года стало известно, что приложение для смартфонов Natural Cycles, впервые сертифицированное в Европе как метод контрацепции, привлекло $38 млн инвестиций от компаний EQT Ventures, Sunstone, E-ventures и Bonnier Growth Media. Программа анализирует месячный цикл женщины и прогнозирует, в какие дни риск забеременеть минимален, либо, наоборот, предлагает оптимальные дни для зачатия.

