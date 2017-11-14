Инвесторы вложили $38 млн в «электронный контрацептив»

Приложение Natural Cycles, сертифицированное в Европе как метод контрацепции, привлекло $38 млн инвестиций от компаний EQT Ventures, Sunstone, E-ventures и Bonnier Growth Media. Программа анализирует месячный цикл женщины и прогнозирует, в какие дни риск забеременеть минимален, либо, наоборот, предлагает оптимальные дни для зачатия.

Natural Cycles – первое официально сертифицированное как контрацептив приложение, которое контролирует фертильность с помощью алгоритмов. Министерство здравоохранения Германии присвоило мобильному приложению знак «CE», то есть теперь европейские врачи могут назначать Natural Cycles наравне с таблетками, презервативами или внутриматочными спиралями.

Пользователи приложения должны вручную вводить свою базальную температуру, а также информацию о дне цикла и, при желании, результаты теста мочи на лютеинизирующий гормон.

«Наш алгоритм разработан для контрацепции, в приложении на экране пользователь получает сигналы, по которым понятно, что если это «красный» день, необходимо использовать защиту, а если «зеленый» день, риска беременности нет», – объясняет Элина Берглунд, технический директор и соучредитель Natural Cycles.

Приложение также можно использовать для противоположных целей — выбирать оптимальное время для зачатия, если партнеры хотят ребенка.

EQT Ventures, Sunstone, E-ventures и Bonnier Growth Media вложили в проект $38 млн. Полученные средства основатели сервиса планируют потратить на продвижение продукта на новых рынках. В настоящее время приложение используют в США, Европе и Великобритании.

Тем не менее, для того чтобы претендовать на статус противозачаточного средства в США, сервис еще должен получить разрешение FDA. В планах компании автоматизировать перенос данных с термометра в приложение.

В России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела исследование товарного рынка барьерных контрацептивов и разработала меры по их популяризации. ФАС предлагает на государственном уровне пропагандировать использование презервативов, а чтобы повысить их доступность, наладить массовую продажу недорогих кондомов через торговые автоматы.

Источник: MobiHealthNews

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