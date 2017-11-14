IMEDA просит пересмотреть критерии установки цен на имплантаты

Ассоциация международных производителей медизделий IMEDA направила на имя вице-премьера РФ Ольги Голодец письмо с просьбой пересмотреть положения Постановления Правительства РФ №1517 от 30 декабря 2015 года «О государственном регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». Из-за них, считают производители, есть риск снижения доступности медизделий этой категории.

Как утверждают авторы письма, прописанная в постановлении правительства методика позволяет слишком широко понимать термин «предельная отпускная цена производителя» для групп, разных по своим характеристикам и предназначению товаров, а «отсутствие четких определений ключевых понятий проводит к разнообразным, порой вольным трактовкам терминов на региональном уровне».

К тому же установленные в сентябре 2017 года региональные оптовые надбавки, в некоторых областях составившие 1% для наиболее дорогостоящих технологий, как говорят в IMEDA, ставят под угрозу доступность «инновационных имплантируемых медицинских изделий» для государственных медучреждений и, следовательно, возможность получения гражданами высокотехнологичной медицинской помощи, поскольку цена на них выше, чем на обычные изделия.

C 2018 года вступает в силу Единый каталог товаров, работ и услуг, в который войдут и имплантируемые медицинские изделия, поэтому IMEDA просит пересмотреть критерии формирования цен или отменить постановление, так как дальнейшее применение данного механизма на отдельную взятую группу медицинских изделий является «излишним и нецелесообразным».

Закон о госрегулировании цен на имплантируемые медицинские изделия был принят в начале 2015 года с целью стабилизации цен и ограничения спекуляции. Первоначально предполагалось, что он вступит в силу в 2016 году, однако затем введение госрегулирования отложили на год.

В июле 2017 года глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что компании Johnson&Johnson и Medtronic направили в Росздравнадзор недостоверные данные о ценах на свои имплантируемые медицинские изделия, отметив, что «один из производителей даже повел себя на уровне незаконных действий». В Johnson&Johnson, правда, с этим тезисом не согласились.

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