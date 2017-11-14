Законопроект о введении штрафов за оборот лекарств без маркировки поддержан комитетом Госдумы

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект об установлении административной ответственности в виде штрафов за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Решение было принято в ходе заседания комитета.

Законопроектом предусматривается установление административной ответственности за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без нанесения контрольных (идентификационных) знаков, с нарушением установленного порядка их нанесения, а также за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

«Несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; на индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.», — указывается в пояснительной записке.

Также законопроектом предусмотрено, что за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без нанесения контрольных знаков, с нарушением установленного порядка их нанесения, а также за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

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