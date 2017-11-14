В наукограде Бийске расширяется импортозамещающее производство упаковки для фармацевтики

Запуск второй линии по производству алюминиевых туб, предназначенных для применения в пищевой, перерабатывающей, фармацевтический и косметической промышленности состоится 14 ноября 2017 года на российско-германо-австрийской производственной площадке ООО «Линхардт-Алтай».

ООО «Линхардт-Алтай» — первое предприятие за Уралом, которое с 2013 года наладило выпуск современной упаковки для химической, фармацевтической и косметической продукции. До этого алюминиевые баллоны для аэрозольных препаратов в России не выпускались. Российское производство туб и баллонов снижает стоимость лекарства в рознице, так как туба или аэрозольный баллон дешевле импортных на 30–40%.

Учредителями компании выступили российская компания ООО «Алтайюнипак», немецкая компания «Линхардт Бетайлигунгс ГмбХ», а также австрийская компания «ФА Интертрейдинг Акциенгезельшафт», которая находится на российском рынке лекарственных препаратов и комплектующих для аэрозольных баллонов в течение уже многих лет. Австрийские коллеги понимают спрос, объем рынка, помогают строить ценовую политику. Германская компания — производитель алюминиевой тары — обеспечивает предприятие новейшими технологиями производства. На предприятии не только немецкое оборудование и система управления качеством, но и также введена немецкая система планирования, в которой учтены вероятные кризисы.

ООО «Линхардт-Алтай» располагает собственными производственными и административными площадями, составляющими в совокупности более 13 тыс. кв. м., а также собственным технологическим оборудованием: одной линией по производству аэрозольных алюминиевых моноблочных баллонов и двумя линиями по производству алюминиевых туб. Это оборудование, представляющее собой системы, состоящие из прессовальных, токарных установок, конвекционных печей отжига и сушки, лакирующих автоматов и машин декоративной обработки и т.д. Страной-изготовителем и поставщиком оборудования является Германия.

Линейка выпускаемой заводом продукции ежегодно увеличивается. Специалисты компании постоянно работают над увеличением ассортимента продукции с точки зрения дизайна печати, а также формы и размера туб и баллонов. В настоящее время данная линейка включает производство алюминиевых туб и аэрозольных алюминиевых моноблочных баллонов. Компания имеет регистрационное удостоверение на медицинские изделия (тубы и баллоны).

Компания работает непрерывно 24 часа 365 дней в году и уже достигла определенного этапа, когда необходимы новые мощности. Объем производства в 2016 году составил 173 021 тыс. руб., произведено 27 966 тыс. туб и 15 192 тыс. баллонов. В период январь-октябрь 2017 объем производства — 153 174 тыс. руб, выпущено 21 610 тыс. туб и 13 782 тыс. баллонов. С запуском новой линии предприятие планирует выйти в 2018 году на объем производства в размере 346 200 тыс. руб., в натуральном выражении 44-45 млн. туб и 23 млн. баллонов. Общий объем инвестиций в расширение производства – 101 млн. руб.

Новая тубная линия позволит предприятию значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции и, за счет высокой производительности, сократить время изготовления туб.

Запуск новых мощностей потребует увеличения штата: предполагаемое число сотрудников к 2018 году -110 человек, а к 2019 году — 120–150 человек. ООО «Линхардт-Алтай» само растит свои кадры: приглашает своих немецких партнеров для обмена опытом, а также направляет сотрудников на обучение в Германию. Также компания организует курсы изучения немецкого языка для руководящего состава непосредственно на заводе во внерабочее время.

Одними из основных потребителей тубы и аэрозольного баллона в настоящее время являются компании Алтайского биофармакластера – ЗАО «Алтайвитамины», ООО «Две Линии». Поставки осуществляется в Москву, Санкт-Петербург, крупнейшие центры ЦФО, СЗФО, Южного и Приволжского округов — ПАО «Фармстандарт», АО «Синтез» и ЗАО «Зеленая Дубрава», ООО «Тульская Фармацевтическая Фабрика».

Главное преимущество компании — это использование передовых немецких технологий, при этом много деталей для оборудования по согласованию с германскими партнерами заказывается, например, на металлообрабатывающих предприятиях Бийска, таких как ОАО «БПО «Сибприбормаш», ФНПЦ «Алтай» и т.д.

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