Ирбитский фармзавод 9 месяцев снизил чистую прибыль на 19% на фоне выпуска более дорогих лекарств

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» (Свердловская область) в январе-сентябре 2017 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 186,4 млн рублей, говорится в ежеквартальной отчетности предприятия.

Выручка АО при этом выросла за 9 месяцев на 6,3% и составила 1,6 млрд рублей.

Как пояснили агентству «Интерфакс-Урал» на предприятии, динамика основных финансовых показателей связана с изменением номенклатуры, которая меняется в зависимости от конъюнктуры рынка.

interfax-russia