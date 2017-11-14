Производители АФС Петербурга испытывают дефицит узкопрофильных кадров

В рамках пленарной сессии VII международного партнеринг-форума Life Sciences Invest президент компании «Активный Компонент» Александр Семёнов заявил, что создание новых рабочих мест и подготовка кадров является критическим фактором дальнейшего развития отрасли. По подсчетам компании, петербургским фармпроизводителям АФС в ближайшие 3 года потребуется порядка 1500 узкопрофильных специалистов — для каждого нового строящегося предприятия нужно порядка 300 человек квалифицированного персонала.

В сегменте производства АФС сегодня ощущается острый недостаток высокопрофессиональных технологов, химиков-аналитиков и синтетиков, специалистов в области валидации, в области обеспечения качества и других узкопрофильных направлений.

«Сейчас СПХФА выпускает в год 170 технологов. Это количество не может покрыть потребность в кадрах новых предприятий. Конечно, можно закрыть кадровый вопрос за счет других регионов и Украины, но нужны и собственные ресурсы – открытие кафедр и новых специализаций, — сообщил глава «Активного Компонента». – Еще одна важная проблема в вопросе подготовки кадров – отсутствие у выпускников практических навыков. Это делает сложным начало самостоятельной работы на производстве. Проблему можно частично решать за счет пересмотра программы обучения – уходить в сторону использования формата «прикладной бакалавриат», когда студент 50% своего времени обучается в ВУЗе, а 50% — на производстве».

Компания ведет активную работу для обеспечения кадрами будущее производство в Пушкине. В частности, договорились о сотрудничестве с СПХФА о расположении на базе нового завода кафедры химического синтеза. Таким образом, у студентов будет возможность прохождения практики и получения практических навыков на производстве уже во время обучения. Кафедра будет выпускать 20-30 бакалавров и магистров в год.

gmpnews