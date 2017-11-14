«Мелодия здоровья» не намерена проводить ребрендинг аптек курского «Целителя»

Сделку по приобретению большей части аптек курской сети «Целитель» «Мелодия здоровья» закрыла в октябре 2017 г. Всего в «Целитель» входит 39 точек, сообщили в компании. Вторая часть аптек будет приобретена «по другой схеме». Таким образом, «Мелодия здоровья» завершит покупку одного из лидеров рынка, который, по данным RNC Pharma, занимает вторую строчку регионального рейтинга с долей 13,5 % на рознично-коммерческом рынке. До сих пор федеральная сеть не была представлена в Курской области.

«Аптеки будут работать в прежнем формате, ребрендинг не планируем», – сообщил «ФВ» источник в компании.

В этом году «Мелодия здоровья» купила также локальную сеть «Добрый лекарь» («Фарммедсервис») в Тюмени. После этого совокупная доля компании на местном рынке составила 6,5% с 47 аптеками, рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, по итогам рейтинга аптечных сетей за 1-2 кварталы 2017 г., сеть заняла четвертое место.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»