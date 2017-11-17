Shanghai Pharma покупает китайский фармдистрибьюторский бизнес у американской Cardinal Health

Китайская государственная фармацевтическая компания Shanghai Pharmaceuticals объявила о приобретении китайского бизнеса у американской фармдистрибьюторской компании Cardinal Health за 557 млн долл., сообщает Financial Times.

Как отметили в Shanghai Pharmaceuticals, эта сделка позволит компании стать крупнейшим в стране дистрибьютором импортируемых лекарственных препаратов. По словам представителя компании, драйвером сделки стала консолидация среди национальных фармдистрибьюторских компаний.

Китайские власти планируют ограничить количество посредников между фармацевтическими компаниями и больницами, что через несколько лет приведет к сокращению количества фармдистрибьюторов.

В Cardinal Health выразили надежду, что сотрудники и инфраструктура бизнеса войдут в состав Shanghai Pharma после завершения сделки.

В компании подчеркнули, что сделка не распространяется на ее другие бизнесы в Китае.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»