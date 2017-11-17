Дискаунтер «Живика» запустил сайт по бронированию товаров

В начале октября начал работать сайт дискаунтера «Живика» www.aptekazhivika.ru (аптечная сеть «Ригла», ГК «Протек»), через который пользователи могут забронировать товар и забрать заказ в ближайшей аптеке.

Услуга бронирования действует в Москве и Московской области, до конца года она будет доступна жителям других регионов России. Сбор заказа занимает не более двух часов, затем клиент получает sms-сообщение о том, что товар можно забрать в аптеке.

«Развитие онлайн-каналов взаимодействия с конечным потребителем – тренд современной розницы. Мы начали внедрение сервиса бронирования три года назад на сайте фарммаркета «Ригла» – основного формата нашей аптечной сети, пользующегося популярностью среди людей со средним и выше среднего доходом, которые не экономят на лекарствах и ценят индивидуальный подход в обслуживании. Теперь эту возможность реализовали и для тех, кто предпочитает приобретать лекарства по сниженным ценам – клиентов дискаунтеров «Живика». Услуга бронирования стартовала с Москвы и Московской области – регионов, обеспечивающих максимальный объем продаж и отличающихся высоким интересом жителей к онлайн-сервисам. Первые результаты «Живики» впечатляют: на конец октября сумма среднего чека заказов через сайт достигла 4 тыс. руб.», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Особое внимание уделено максимальному комфорту и экономии времени пользователя при использовании ресурса – на сайте размещена подробная пошаговая инструкция оформления заказа, а адрес ближайшей аптеки, где есть необходимый препарат, можно посмотреть непосредственно в карточке товара на карте, не отправляя товар в корзину. Сайт «Живики» также адаптирован для работы на всех мобильных устройствах.

С середины ноября клиенты московских аптек, а позднее и жители остальных регионов России будут получать онлайн-заказы в аптеках «Живика» без очереди.

Сайт «Живики» основан на новейшей платформе Magento, в дальнейшем на нее планируется перевести сайты всех форматов сети «Ригла». В перспективе аптечная сеть ориентирована на персонификацию услуг всех своих форматов. В рамках этой концепции будет разработано и мобильное приложение.

«Живика» – аптеки-дискаунтеры аптечной сети «Ригла», которые отличаются низкими ценами, заботливым сервисом и широким ассортиментом лекарственных средств, включая редкие рецептурные препараты и препараты для лечения хронических заболеваний.

Основная аудитория «Живики» ориентирована на запланированные покупки лекарств по списку. Дискаунтеры «Живика» представлены закрытым форматом торговли площадью 80-100 кв. м, располагают широким выбором лекарственных средств – 14 000 наименований (76% всего ассортимента), в основном низкой и средней ценовой категории. Также для удобства клиентов предусмотрен индивидуальный заказ редких препаратов.

Значительную долю продаж сети составляют лекарственные средства: рецептурные препараты (49%) и ОТС (39%). По итогам 9 месяцев 2017 г. в рамках формата действует 108 аптек.

Источник публикации: ЦВ «Протек»

«Фармацевтический вестник»