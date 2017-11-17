Компания «Стентекс» готова закрыть потребности России в качественных коронарных стентах

Взаимоотношения России и США не влияют на отношения в сфере бизнеса. Так считает исполнительный вице-президент и президент Medtronic в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Роб Тен Худт.

«Мы стараемся быть аполитичными, насколько это возможно, и не отвлекаться на различные сиюминутные тенденции», — отметил он в интервью г-те «Известия».

ГК «Ренова» совместно с Medtronic создали в России совместное предприятие «Стентекс», которое занимается производством коронарных стентов и катетеров.

«Наша компания сделала правительству предложение о том, что мы с помощью нашего российского партнера (ГК «Ренова» — Прим. ред.) перенесем сюда самые передовые технологии по производству медицинских изделий и создадим производственную базу. Правительство же со своей стороны обязалось полностью поддержать проект, поскольку это способствовало реализации цели по повышению эффективности лечения пациентов с острым коронарным синдромом», — рассказал Роб Тен Худт о начале работы в РФ.

Первые переговоры по вопросу создания предприятия «Стентекс» начались менее пяти лет назад, а сейчас компания готова закрыть потребность российского здравоохранения в качественных и безопасных коронарных стентах.

На последующую перспективу компания рассматривает возможность локализации дополнительных технологий, которые могут отвечать тем или иным потребностям российских пациентов.

«Фармацевтический вестник»