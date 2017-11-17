Концерн «Россиум» выкупил долю Baring Vostok в «36,6»

Концерн «Россиум» бизнесмена Романа Авдеева купил у инвесткомпании Baring Vostok офшор Douflero Holgings Limited, которому принадлежат 13,76% ПАО «Аптечная сеть 36,6», следует из отчета «Россиума». Таким образом Baring Vostok полностью вышла из акционерного капитала «36,6». Сумма сделки не разглашается.

Представитель Baring Vostok рассказал Vademecum, что сделка была закрыта в третьем квартале 2017 года. Фонды под управлением Baring Vostok полностью вышли из состава совладельцев аптечной сети, добавил он. «Россиум» хотел увеличить долю и предложил нам выйти, мы договорились», — сказал представитель компании.

В «Россиуме» эту информацию подтвердили.

В начале 2017 года «Россиуму» уже принадлежали 10,54% акций ПАО «36,6». Эта доля досталась компании после допэмиссии «Аптечной сети 36,6», проведенной для слияния с группой «А5».

«Сейчас у «Россиума» — 13,76%, имевшийся пакет был продан», — утверждает представитель «Россиума». И действительно, в отчете «36,6» за девять месяцев 2017 года «Россиум» в числе совладельцев не указан.

Правда, у директора по внешним коммуникациям «36,6» Алексея Киселева-Романова несколько иная версия событий: он говорит, что пакет акций 10,56% «36,6» был «Россиумом» не продан, а распределен между аффилированными с концерном юрлицами.

Доли других совладельцев ПАО «Аптечная сеть 36,6» остались неизменными: 45,02% принадлежат кипрской Palesora Limited, 15% — американской аптечной компании Alliance Boots Holdings Limited.

Объединенная группа «36,6» была основана Владимиром Кинцурашвили, Иваном Саганелидзе, Тeмуром Шакая и Игорем Жибаровским. По итогам первого полугодия 2017 года группа «36,6» заняла второе место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей» с выручкой 25,9 млрд рублей. На 30 июня сеть насчитывала 1 755 аптек.

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