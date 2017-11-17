Путин выделил Минздраву свыше 850 млн рублей из резервного фонда

Президент России Владимир Путин выделил Минздраву 855,7 млн рублей из своего резервного фонда. В основном эти средства пойдут на капитальный ремонт медицинских учреждений в разных регионах страны и закупку медицинского оборудования, следует из распоряжения президента.

Согласно документу, средства будут направлены в Адыгею, Карелию, Удмуртию, Пермский край, Калининградскую, Рязанскую и Ярославскую области, а также в Севастополь. Больше всего средств (274,2 млн рублей) пойдет на завершение строительства Городской клинической больницы №4 Минздрава Удмуртии и на приобретение медоборудования для Республиканской больницы им. В.А. Баранова в Карелии (182,3 млн рублей).

За сентябрь Путин подписал три распоряжения о выделении средств Минздраву из своего резервного фонда. В частности, 4 сентября было подписано распоряжение о выделении 158,4 млн рублей на капитальный ремонт 10 медучреждений в Мордовии, Чувашии и Новгородской области, а оставшиеся 12,5 млн рублей – на закупку медоборудования для Костромской областной детской больницы.

Еще 92 млн рублей были выделены 9 сентября для медучреждений Бурятии и Белгородской области. 26 сентября он подписал распоряжение о выделении 113,6 млн рублей на ремонт и закупку медицинского оборудования для больниц Ярославской области.

Источник: Портал правовой информации

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