Роспотребнадзор предлагает маркировать лекарства шрифтом Брайля

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, который обяжет производителей лекарств дублировать информацию на упаковках и в инструкциях шрифтом Брайля – рельефным тактильным шрифтом для слабовидящих и незрячих людей, сообщила «Известиям» глава службы Анна Попова.

Законопроект, по словам Поповой, может быть принят в 2018 году. В Минздраве «Известиям» заявили, что документа пока не видели.

Минпромторг инициативу не поддерживает – в ведомстве считают, что возрастет нагрузка на фармкомпании: им необходимо будет изменить регистрационное досье, закупить дополнительное оборудование, заменить неподходящую упаковку, возможно, поменять поставщика полиграфической продукции.

С ростом расходов производителей лекарств вырастут и цены на препараты, опасается руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Весной Попова уже заявляла о необходимости использовать шрифт Брайля на упаковках лекарств – по ее словам, после этого несколько производителей лекарственных средств добровольно последовали рекомендации. В ряде стран такая маркировка обязательна, например, с 2005 года в Евросоюзе, напоминает Попова.

По данным президента Всероссийского общества слепых Александра Неумывакина, шрифтом Брайля владеют около 18% из 220 тысяч членов общества. Большинство незрячих, по его словам, предпочитают использовать более удобные технологии чтения текстов, пишут «Известия».

В 2016 году в Госдуму уже вносили аналогичный законопроект, однако он не нашел поддержки у депутатов.

Источник: Известия

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