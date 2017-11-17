«Микроген» получил кредит на 1,5 млрд рублей

«Новикомбанк» предоставит государственному производителю вакцин НПО «Микроген» кредит на 1,5 млрд рублей сроком на три года. Средства пойдут на закупку сырья для производства медикаментов в целях исполнения государственных программ, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Микроген» – часть Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»), дочерней структуры госкорпорации «Ростех». Предприятие обеспечивает поставку около 70% от общего объема вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП).

Выручка «Микрогена» по итогам 2016 года составила 7,6 млрд рублей, что на 10% выше показателей предыдущего года. Чистая прибыль компании достигла за тот же период 642,5 млн рублей по сравнению с убытком в 1,1 млрд рублей годом ранее.

В конце октября прошлого года «Микроген» завершил клинические исследования первого отечественного аналога детской вакцины Пентаксим и Инфранрикс Пента – цельноклеточной коклюшной Пентавакцины. Препарат планируется зарегистрировать в конце 2017 года.

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