В Казахстане отмечается тенденция роста производства фармацевтической продукции

По данным АО «Казахстанский институт развития индустрии» (Kazakhstan Industry Development Institute – KIDI), объем производства фармацевтической продукции в РК за январь-сентябрь 2017 года в стоимостном выражении составил 54,1 млрд тенге (ИФО 136,1%), что на 36,1% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (рисунок 1).

Отмечается также увеличение объема производства основных лекарственных средств и прочих фармацевтических препаратов в натуральном выражении. Этот показатель по итогам 3-х кварталов 2017 года достиг 23,2 млн кг.