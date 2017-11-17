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В Казахстане отмечается тенденция роста производства фармацевтической продукции

По данным АО «Казахстанский институт развития индустрии» (Kazakhstan Industry Development Institute – KIDI), объем производства фармацевтической продукции в РК за январь-сентябрь 2017 года в стоимостном выражении составил 54,1 млрд тенге (ИФО 136,1%), что на 36,1% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (рисунок 1).

Отмечается также увеличение объема производства основных лекарственных средств и прочих фармацевтических препаратов в натуральном выражении. Этот показатель по итогам 3-х кварталов 2017 года достиг 23,2 млн кг.

Рисунок 1

Динамика объема производства фармацевтической продукции, млрд тенге

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В региональном разрезе (рисунок 2) лидерами отечественного фармацевтического производства являются Южно-Казахстанская область (55,6%), Алматинская область (23,3%), г. Алматы (12,4%).

Рисунок 2

Производство фармацевтической продукции по регионам РК за январь–сентябрь 2017 года, млрд тенге

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Наблюдается увеличение объема производства лекарственных средств и шприцев, применяемых в медицине, а вот объем выпуска витаминов, наоборот, снижается (рисунок 3).

Рисунок 3

Объем производства основных видов продукции фармацевтической промышленности за январь-август 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.

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Экспорт продукции фармацевтической промышленности за январь-август 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 18% до 16,3 млн долл. США.

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Импорт продукции фармацевтической промышленности за январь-август 2017 г. Составил 699,1 млн долл. США, что выше аналогичного показателя 2016 года на 17%.

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Экспорт/импорт основных видов фармацевтической продукции за январь-август 2017 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ ИМПОРТ
ЛС из отдельных веществ или смесей веществ 56,3% 51,3%
ЛС, содержащие антибиотики 18,3% 6,5%
Вакцины 8,6% 10,7%
ЛС, содержащие витамины 0,5% 1,1%
Прочие кровь человеческая 0,4% 2,4%
ЛС, содержащие кортикостероидные гормоны 0,3% 3,2%
ЛС, содержащие гормоны 0,2% 3,6%
ЛС, содержащие пенициллин 0,1% 1,9%
Другие 15,2% 19,2%

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Ноябрь 15, 2017 | Просмотров: 70