В Казахстане отмечается тенденция роста производства фармацевтической продукции

По данным АО «Казахстанский институт развития индустрии» (Kazakhstan Industry Development Institute – KIDI), объем производства фармацевтической продукции в РК за январь-сентябрь 2017 года в стоимостном выражении составил 54,1 млрд тенге (ИФО 136,1%), что на 36,1% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (рисунок 1).
Отмечается также увеличение объема производства основных лекарственных средств и прочих фармацевтических препаратов в натуральном выражении. Этот показатель по итогам 3-х кварталов 2017 года достиг 23,2 млн кг.
Рисунок 1
Динамика объема производства фармацевтической продукции, млрд тенге
В региональном разрезе (рисунок 2) лидерами отечественного фармацевтического производства являются Южно-Казахстанская область (55,6%), Алматинская область (23,3%), г. Алматы (12,4%).
Рисунок 2
Производство фармацевтической продукции по регионам РК за январь–сентябрь 2017 года, млрд тенге
Наблюдается увеличение объема производства лекарственных средств и шприцев, применяемых в медицине, а вот объем выпуска витаминов, наоборот, снижается (рисунок 3).
Рисунок 3
Объем производства основных видов продукции фармацевтической промышленности за январь-август 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.
Экспорт продукции фармацевтической промышленности за январь-август 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 18% до 16,3 млн долл. США.
Импорт продукции фармацевтической промышленности за январь-август 2017 г. Составил 699,1 млн долл. США, что выше аналогичного показателя 2016 года на 17%.
Экспорт/импорт основных видов фармацевтической продукции за январь-август 2017 года
|НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
|ЭКСПОРТ
|ИМПОРТ
|ЛС из отдельных веществ или смесей веществ
|56,3%
|51,3%
|ЛС, содержащие антибиотики
|18,3%
|6,5%
|Вакцины
|8,6%
|10,7%
|ЛС, содержащие витамины
|0,5%
|1,1%
|Прочие кровь человеческая
|0,4%
|2,4%
|ЛС, содержащие кортикостероидные гормоны
|0,3%
|3,2%
|ЛС, содержащие гормоны
|0,2%
|3,6%
|ЛС, содержащие пенициллин
|0,1%
|1,9%
|Другие
|15,2%
|19,2%