BIOCAD снизит цены на стратегически значимые лекарства

Биотехнологическая компания BIOCAD направила пакет документов на перерегистрацию цены ряда жизненно важных лекарственных препаратов в сторону понижения от 50 до 91%. Таким образом, российские лекарства от тяжелых заболеваний будут стоить почти в 5-6 раз дешевле оригинальных препаратов, а государственный бюджет сможет получить экономию свыше 1 млрд рублей, которые могут быть направлены на дополнительное лечение пациентов.

Под снижение стоимости попадает группа высокотехнологичных воспроизведенных препаратов: иматиниб (снижение составит 87-91%), бортезомиб (86%), глатирамера ацетат (73%) и дарунавир (50%). Это эффективные препараты для терапии таких тяжелых заболеваний как хронический миелолейкоз, рак желудочно-кишечного тракта, множественная миелома, рассеянный склероз, ВИЧ.

«Это не первый случай, когда BIOCAD выступает инициатором снижения стоимости препаратов из списка «7 нозологий». Данный шаг полностью отвечает нашим бизнес-задачам – добровольное снижение цен определяется, в первую очередь, рыночной ситуацией. Цена на иматиниб, бортезомиб и дарунавир приводится в соответствие со сложившимися ценами по итогам торгов. По сути мы только актуализируем государственный реестр цен. Цену на глатирамера ацетат мы снижаем из-за совершенствования технологии производства препарата, увеличения глубины синтеза и перехода на собственные компоненты, что позволяет нам производить препарат с меньшими затратами. Мы действуем в интересах общества. Благодаря этому, терапия рассеянного склероза в итоге будет обходиться российской системе здравоохранения существенно дешевле и все больше людей смогут получить лечение»,– рассказывает генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов.

Дмитрий Морозов сообщил, что настоящая инициатива является частью взаимодействия с Минпромторгом и полностью укладывается в общее видение ситуации профильного Министерства и биотехнологической компании. В октябре прошлого года Минздрав, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировали переговоры об уменьшении стоимости препаратов с крупнейшими фармацевтическими компаниями. Всего к обсуждению было приглашено 22 компании, в том числе и BIOCAD. Целью переговоров с фармкомпаниями стала экономия государственных средств, ежегодно выделяемых на закупку ЖНВЛП.

И бортезомиб и иматиниб относятся к категории так называемых таргетных препаратов, механизм действия которых опосредован через определенную мишень в клетке, что позволяет минимизировать частоту и тяжесть побочных эффектов по сравнению с традиционными противоопухолевыми средствами. В частности, иматиниб действует на определенный мутированный белок при хроническом миелолейкозе (раке крови).

Дарунавир используется в противовирусной терапии ВИЧ-инфекции. Согласно данным Минздрава, в 2016 г. антиретровирусную терапию получали около 39% зарегистрированных больных. В первом полугодии 2017 г. показатель вырос до 42%, к концу года, по словам министра здравоохранения, он достигнет 50%.

Все перечисленные препараты относятся к наиболее часто закупаемым и востребованным препаратам. Цена контракта на иматиниб в 2017 году составила 136 млн рублей, бортезомиб – 787 млн рублей, дарунавир – 343 млн рублей. На закупку препарата глатирамера ацетат государство тратило более 5 млрд рублей в год. В 2016 году ситуация постепенно стала меняться: благодаря регистрации двух отечественных воспроизведенных препаратов глатирамера ацетата, снижение цены составило 30%. Дальнейшее удешевление воспроизведенных препаратов глатирамера ацетата, ставшее возможным благодаря синтезу субстанции в России, позволит еще больше сократить затраты государства на терапию и сделать доступнее лекарственные препараты первой линии. Так, например, количество пациентов, получающих терапию препаратами по программе «7 нозологий» с 2008 по 2016 год выросло в 3 раза.

«К сожалению, зарубежные производители не торопятся добровольно снижать регистрационные цены на оригинальные лекарства. Более того, мы знаем много примеров, когда с годами стоимость эффективного препарата только росла, нередко в 10-50 раз. Единственный путь к удешевлению жизненно важных лекарств – это собственные разработки. Конкуренция важна прежде всего для пациентов. Возьмем классический пример, когда в 1996 году был одобрен препарат «Копаксон» с МНН глатирамера ацетат, его можно было приобрести за 8,3 тыс. долларов. В 2010-е годы годовой курс лечения обходился уже в 91,4 тыс. долларов. Тысяча процентов за двадцать лет! Снижая цены на стратегически важные препараты, мы надеемся, что нашему примеру последуют и другие российские компании. При этом важно отметить, что инициативы по снижению цен на лекарственные препараты должны исходить от компаний и основываться на их стратегиях развития. Не для всех препаратов возможно удешевить процесс синтеза, поэтому подход к вопросу ценообразования должен быть индивидуальный и предельно взвешенный.» — говорит Дмитрий Морозов.

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных инновационных компаний в России. BIOCAD объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам. BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз и т.д.. В компании работает около 1 300 человек, из которых более 400 ученые и исследователи. Офисы и представительства компании расположены в США, Бразилии, Китае, Индии, Вьетнам, Египте и других странах.

Пресс-служба BIOCAD

gmpnews