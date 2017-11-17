PharmaDATA: по итогам 10 месяцев 2017 года объем закупок аптек в денежном выражении составил более 12,3 млрд руб.

Аналитический портал PharmaDATA представляет отчет «Динамика закупочного оборота аптечных учреждений» за октябрь 2017.

За период с января по октябрь 2017 года включительно объем закупок аптек в денежном выражении составил более 12,3 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года объем закупок упал на 1 %.

«На фоне незначительного падения объема закупок в рублях увеличивается спрос покупателей на более дорогие препараты, что в свою очередь позволяет удержать размер среднего чека», – комментирует Борис Скребнев, коммерческий директор ООО «Фармадата».

ОО «Фармадата» — маркетинговое digital-агентство на фармацевтическом рынке России, специализирующееся на фармацевтическом рынке России. Является дочерним предприятием АО «Спарго Технологии». Входит в ГК «Протек».

Коммуникационный и аналитический портал PharmaDATA.ru предоставляет различным категориям пользователей доступ к базе данных PharmaDATA через WEB-интерфейс, позволяет формировать отчеты по заданным параметрам. В состав PharmaDATA.ru, в том числе, входят специальные WEB-интерфейсные формы, предназначенные для ввода параметров и справочных данных, необходимых для формирования отчетов и создания новых баз данных.

Источник публикации: PharmaDATA.RU

«Фармацевтический вестник»