Лидер рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области

Компания «Фармасинтез» стала победителем в номинации «Лидер участия» рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области по итогам 2016 года в группе «Нефтегазохимический и фармацевтический комплекс».

В Рейтинге принимают участие крупные и средние организации, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области в сфере сельского хозяйства, промышленного производства, строительства, жилищно-коммунального комплекса, транспорта и связи. Дипломом II степени компания удостоена за внесение значительного вклада в социально-экономическое развитие региона.

«Фармацевтический вестник»