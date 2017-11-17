«Протек» откроет на станциях МЦК аптеки под брендом «ЗдравСити»

Учрежденный «Протеком» маркетинговый союз «ПроАптека» стал победителем первых аукционов среди аптечных сетей на право аренды торговых помещений на станциях МЦК. На шести станциях откроются небольшие аптечные пункты под брендом «ЗдравСити». До сих пор у «Протека» таких аптек не было: «ЗдравСити» — это интернет-площадка, на которой можно заказывать лекарства с доставкой в ближайшую партнерскую аптеку.

В прошедшем 14 ноября аукционе на аренду помещений участвовали «ПроАптека» и пермская компания «Фаэлит» (дочерняя структура сети «Планета здоровья»).

Разыгрывалась аренда на шести станциях — «Деловой Центр», «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Измайлово», «Стрешнево» и «Панфиловская» . Всего под аптечные пункты отведены 280 кв. м, в 2018 году здесь будут аптеки площадью от 30 до 60 кв. м, сообщает портал мэра Москвы.

«Второй участник не стал долго торговаться – мы успели поднять стоимость аренды всего на один шаг, то есть, на 5% от первоначальной суммы», — передал через представителя гендиректор союза «ПроАптека» Евгений Коротков.

Всего на МЦК 31 станция. Следующие аукционы по аренде площадей должны пройти до конца первого квартала 2018 года, Коротков не исключает, что его компания примет в них участие.

На станциях МЦК «ПроАптека» планирует открыть аптечные пункты под брендом «ЗдравСити» — это принадлежащий «Протеку» сервис онлайн-заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья.

«Помимо оффлайн-продаж, они будут ориентированы на доставку товаров под заказ – в этом случае покупателю будет доступен весь ассортимент «ЗдравСити»: утром вы делаете заказ по дороге на работу, вечером его забираете, — рассказал Коротков. — Сейчас прежде всего интересуют станции «Деловой центр» и «Москва Сити», отличающиеся высоким пассажирским трафиком. Кроме того, значительная доля пассажиров – категория населения, ежедневно совершающая онлайн-покупки».

В случае легализации полноценной торговли лекарствами через интернет, аптечные пункты «ЗдравСити» на МЦК смогут стать пунктами отправки интернет-заказов, надеются в «ПроАптеке».

В октябре правительство одобрило разработанный Минздравом законопроект, который позволит аптечным организациям продавать в интернете безрецептурные препараты. Уже внесенный в Госдуму законопроект предполагает, что онлайн-торговлю смогут вести только реально существующие аптечные организации, а доставлять их будут курьеры с фармацевтическим образованием.

В ГК «Протек» входят фармдистрибьютор ЗАО «Фирма ЦВ «Протек», аптечные сети «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика». В производственный дивизион группы входят ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ООО «Протеиновый контур», ООО «АнвиЛаб», «Рафарма». Консолидированная выручка группы «Протек» в 2016 году выросла на 23,8% по сравнению с 2015 годом и достигла 241,76 млрд рублей.

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