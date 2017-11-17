В России зарегистрирован препарат от рассеянного склероза Окревус

В России в октябре 2017 года зарегистрирован препарат Окревус (окрелизумаб) для терапии рассеянного склероза (РС), разработанный компанией Genetech, принадлежащей швейцарскому фармгиганту Roche. Это пока единственный препарат с доказанной эффективностью при лечении тяжелой формы болезни – первично-прогрессирующего РС. При лечении рецидивирующей формы РС он также продемонстрировал хорошие показатели.

Клинические исследования показали, что Окревус в лечении первично-прогрессирующего РС на четверть снижает риск прогрессирования заболевания и инвалидизации по сравнению с плацебо. На фоне терапии препаратом более чем у половины пациентов не ухудшалась ходьба, у 43% отсутствовали признаки прогрессирования заболевания. При рецидивирующем РС на фоне терапии Окревусом у 48% пациентов отсутствовали клинические и радиологические признаки проявления заболевания, обострения могли развиваться один раз в восемь-девять лет.

По данным Roche, в России около 150 тысяч человек страдают от РС, из них 10–15% – первично-прогрессирующим РС (особо тяжелой инвалидизирующей его формой).

«В 2008 году заболевание вошло в государственную программу «Семь нозологий», но пациенты с первично-прогрессирующим рассеянным склерозом на данный момент не получают лечения в рамках программы, потому что зарегистрированных лекарственных препаратов для этого типа течения заболевания не существовало», – говорит генеральный директор компании Roche в России Ненад Павлетич.

Как сообщили Vademecum в российском представительстве Roche, в нашей стране стоимость годового курса Окревуса составит около 20 тысяч евро (1,4 млн рублей).

Препарат был одобрен Управлением по продуктам и лекарствам США (FDA) в марте 2017 года. Тогда портал Fiercepharma назвал Окревус «самым ожидаемым блокбастером». Ожидается, что стоимость годового курса лечения препаратом в США составит $65 тысяч, а годовой доход от его продаж превысит $3 млрд.

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