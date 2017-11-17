Росздравнадзор предложил маркировать лекарства поэтапно

Росздравнадзор выступил с инициативой вводить маркировку лекарственных средств не одномоментно, а поэтапно, следует из письма главы ведомства Михаила Мурашко вице-премьеру Аркадию Дворковичу (копия письма есть в распоряжении Vademecum). Обязательная маркировка лекарств должна быть введена с 1 января 2018 года, соответствующий законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении в начале ноября.

По мнению Росздравнадзора, к 31 марта должны быть промаркированы все препараты программы «Семь нозологий», к 30 июня – жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП) стоимостью свыше 500 рублей, к 30 сентября – все ЖНВЛП стоимостью свыше 100 рублей. К концу 2018 года маркировкой должны быть охвачены все лекарства, выпускаемые в обращение.

Пресс-секретарь Дворковича Алия Самигуллина подтвердила «Коммерсанту» получение письма. По ее словам, принятый за основу план по маркировке лекарств может быть скорректирован после получения результатов пилотного проекта в начале декабря. Получить комментарий в Росздравнадзоре Vademecum не удалось.

Пилотный проект по внедрению маркировки лекарств был запущен в 2017 году. В нем добровольно приняли участие более 20 фармкомпаний, четыре крупнейших дистрибьютора, 30 медучреждений, 250 аптечных сетей. С 1 января 2018 года маркировка лекарственных средств будет тотальной. Документ предполагает внедрение на всей территории России государственной информационной системы мониторинга движения лекарств от производителя до конечного потребителя с использованием контрольных (идентификационных) знаков. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении в начале ноября.

Кроме того, на рассмотрении Госдумы находится законопроект об установлении административной ответственности в виде штрафов за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за продажу лекарств без соответствующей маркировки будет грозить штраф до 100 тысяч рублей.

vademec