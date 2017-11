Импорт ветпрепаратов в Россию демонстрирует умеренные темпы роста Росздравнадзор предложил маркировать лекарства поэтапно » Allergan передала индейскому племени патент на Рестасис В сентябре 2017 года фармкомпания Allergan передала индейскому племени мохоков несколько патентов на препарат от синдрома сухого глаза Рестасис (циклоспорин) с объемом продаж около $1 млрд в год. По закону США индейцы являются суверенной нацией и не подпадают под новую упрощенную процедуру оспаривания патентов. Это позволит фармкомпании защитить свои права на Рестасис, а жителям резервации – заработать $15 млн в год, пишет журнал The New Yorker. В 2012 году Конгресс США утвердил America Invents Act, который упорядочил рассмотрение патентных споров. Его часть – Inter partes review – закрепила упрощенную процедуру оспаривания прав в ведомстве США по патентам и товарным знакам. Это повлекло за собой множество проблем для держателей патентов, заметил юрист из Техаса по защите интеллектуальной собственности Майкл Шор. Однако он нашел лазейку – оказалось, что закон не распространяется на субъекты суверенного права – зарубежные страны, штаты США и коренные народы США. Таким образом, патент, закрепленный за суверенным субъектом, будет иметь гораздо большую ценность, чем патент у организации, подпадающей под новую процедуру, заключил Шор. По подсчетам юриста, передача патента от несуверенных образований к суверенным могла увеличить его стоимость в 4–10 раз. Шор выбрал индейскую резервацию мохоков в Сент-Реджисе, а затем несуверенного держателя патента в лице международной фармкомпании Allergan. Сент-Реджис находится на границе США и Канады в штате Нью-Йорк. Резервация жила в основном за счет доходов от казино, поток которых в последнее время сократился. Уровень безработицы здесь вдвое выше по сравнению с соседним округом Франклин, который считается одним из беднейших в штате. Позиции патента Allergan на лекарство от синдрома сухого глаза Рестасис (циклоспорин) стали шаткими из-за планов конкурентов Mylan и Teva по производству дженериков. Allergan грозила потеря монополии, которая приносила больше $1 млрд в год. Компанию не пришлось убеждать, что сделка с племенем будет намного дешевле, чем патентные споры по новой процедуре. Племя мохоков получило патенты на Рестасис с условием обратной сдачи в аренду эксклюзивно Allergan за годовую плату в $15 млн (плюс $13,75 млн авансом). Шор надеется на новые сделки для племени и уже ведет переговоры с другими коренными народами США. Однако в прошлом месяце федеральный судья Техаса постановил, что некоторые из патентов Allergan на Рестасис недействительны. Судья счел, что «суверенный иммунитет не следует рассматривать как монетизируемый товар». Компания обещала подать апелляцию, а тем временем некоторые члены Конгресса во главе с сенатором Клер Маккэскилл призывают к полной отмене суверенного иммунитета коренных американских народов в патентных вопросах. Но Шор говорит, что в таком случае переоформит патенты на другие частично суверенные субъекты, например, государственные университеты, часть из которых недофинансируется и нуждается в деньгах, пишет The New Yorker. Постоянные патентные споры – неотъемлемая часть большого фармбизнеса: в 2016 году окружной суд в США признал Allergan нарушившей два пункта формулы патента компании Shire на препарат Lialda, предназначенный для лечения язвенного колита, и запретил Allergan продавать дженерики этого препарата в США до 2020 года. Источник: The New Yorker vademec