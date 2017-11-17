Минэкономразвития одобрило создание ТОСЭР в моногороде Угловка

Министерство экономического развития РФ поддержало решение о создании территории опережающего социального-экономического развития (ТОСЭР) в Угловском городском поселении Окуловского района. Это стало возможным благодаря совместной работе департамента экономического развития и администрации Окуловского района.

Далее материалы о создании ТОСЭР в Угловке будут направлены в Правительство Российской Федерации. Окончательное решение принимает Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Резиденты ТОСЭР в моногородах могут получить широкий набор преференций по налоговым платежам. Например, инвесторы освобождаются от уплаты налога на прибыль в федеральную казну на пять лет с того момента, как получен первый доход от работы на территории ТОСЭР. Их могут освободить от уплаты налогов на землю и на имущество организаций, подлежащих зачислению в областной и местный бюджеты.

Создание ТОСЭР в Угловке является ключевым условием реализации большинства проектов, с которыми инвесторы хотят прийти в моногород. В рамках ТОСЭР планируется провести модернизацию оборудования по производству пластиковой тары ООО «Автохимстандарт», строительство завода по производству этилацетата ООО «Химабсолют», предприятия по производству парфюмерно-косметической продукции ООО «Валдайская косметика», производственного комплекса для товарного выращивания и переработки радужной форели «АИИ Кэпитал», завода по производству фармацевтической продукции ООО «МРАБ».

Реализация инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР позволит создать около 600 новых рабочих мест и привлечь более 4,5 миллиардов рублей.

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