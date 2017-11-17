В Севастополе сотрудники «льготной» аптеки не вышли на работу

ГУП С «Севастопольская аптечная сеть» снова оказалось в центре скандала. В конце октября, когда пациенты пришли за своими медикаментами по привычному адресу, то увидели на двери объявление: «В связи с отсутствием финансирования со стороны Департамента здравоохранения Севастополя аптека №30 прекращает свою работу на неопределенное время». Позже выяснилось, что коллектив единственной аптеки «сети» не вышел на работу после многократных безрезультатных обращений в Департамент здравоохранения по поводу грозящего предприятию банкротства и задолженности по заработной плате.

15 ноября директор ГУП С Никита Свирин решил возобновить деятельность фармацевтической организации, клиентами которой являются порядка 33 тысяч севастопольцев, и лично прибыл в аптеку. Об этом сообщил Крымский новостной портал «Информер», сопроводив свою публикацию видео с место события. Однако справиться с сигнализацией г-н Свирин не смог, поэтому вскоре прибыла охрана объекта. Пока автоматчики выясняли обстоятельства срабатывания сигнализации, пришедшие за лекарствами люди томились в неведении на улице.

По непроверенным данным, вместе с директором предприятия в аптеку №30 прибыли два провизора, не имеющие разрешения на выдачу препаратов от ГУП «Севастопольская аптечная сеть». Они отпускали лекарства без внесения сведений в компьютерную программу, без ведения должного учета, что в дальнейшем может обернуться недостачей и пересортицей лекарств. Причем, делали это дольше обычного, потому что элементарно не знали, где что лежит. Впрочем, к беспорядку при учете медикаментов ГУП не привыкать.

Ранее «Информер» опубликовал статью «Главный «охранник здоровья» не планирует оставаться в Севастополе, поэтому проваливает план?». В ней, в частности, говорится, что распоряжением Правительства Севастополя еще в 2015 году ГУП С «Севастопольская аптечная сеть» передали в хозяйственное ведение административно-хозяйственное здание по ул. Токарева (общая площадь 1052,2 кв. м) под аптечный склад, а также двух помещений на ул. Ленина (196,45 и 108,2 кв. м) под аптеки. По настоящее время они не используются. Автор делает вывод о том, что глава Департамента здравоохранения Севастополя Антон Бахлыков в городе ненадолго, этим объясняется такое отношение к своим должностным обязанностям.

Добавим, что 19 сентября и 8 ноября этого года «ФВ» направлял г-ну Бахлыкову редакционные запросы с перечнем вопросов, касающихся деятельности ГУП С «Севастопольская аптечная сеть», однако ответ так и не был предоставлен ни по одному из них.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»