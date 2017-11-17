Pfizer и Novartis договорились снизить цены на препараты от рака груди

Pfizer и Novartis согласились снизить в Англии цены на свои конкурирующие препараты для лечения рака груди – Ibrance и Kisqali, — чтобы их согласилась закупать государственная служба здравоохранения, пишет Reuters.

Оба препарата – средства для приема внутрь в сочетании с гормональной терапией – являются ингибиторами белка CDK 4/6. У них одинаковая цена – 2,95 тысячи фунтов стерлингов ($3,88 тысячи) за цикл лечения.

Насколько производители снизят цену, не раскрывается, однако британский Национальный институт здравоохранения и качества медицинской помощи (NICE) уже рекомендовал эти два препарата к использованию.

Еще один аналогичный препарат от Eli Lilly уже получил одобрение в США, но не в Европе.

В ноябре 2017 года российская биофармацевтическая компания «Биокад» тоже объявила о снижении цен на несколько жизненно важных лекарственных препаратов — соотвествующие документы уже направлены в Минздрав.

Согласно заявлению компании, на 50%–91% подешевеют такие препараты как иматиниб, бортезомиб, глатирамера ацетат и дарунавир, предназначенные для терапии хронического миелолейкоза, рака желудочно-кишечного тракта, множественной миеломы, рассеянного склероза, ВИЧ.

За счет этого бюджет сможет сэкономить более 1 млрд рублей, подсчитали в «Биокаде».

«Цена на иматиниб, бортезомиб и дарунавир приводится в соответствие со сложившимися ценами по итогам торгов. По сути, мы только актуализируем государственный реестр цен. Цену на глатирамера ацетат мы снижаем из-за совершенствования технологии производства препарата, увеличения глубины синтеза и перехода на собственные компоненты, что позволяет нам производить препарат с меньшими затратами», – приводятся в сообщении слова гендиректора «Биокада» Дмитрия Морозова.

В феврале 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ объявляла, что добилась 30%-ного снижения фармкомпаниями цен на препараты для лечения ВИЧ и гепатитов.

Источник: Reuters

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