Эксперты опасаются, что у регуляторов не хватит времени на подготовку к проведению инспекций производств медизделий Pfizer и Novartis договорились снизить цены на препараты от рака груди » В России поставлен на контроль вопрос оборота биоматериалов Первые недели ноября 2017 г. заставили содрогнуться диагностические лаборатории, организации, проводящие клинические исследования лекарств, а также трансплантологов. Все они работают с биоматериалами человека, которые, как оказалось, собираются по всей стране и вывозятся за рубеж. Об этом на заседании президентского Совета по правам человека, прошедшем в Кремле 30 октября, заявил Владимир Путин. Он попытался смягчить сказанное, отметив, что не надо бояться этого. Но колесики уже закрутились. Посыпались предложения: приравнять образцы биоматериалов к персональным данным, ввести госрегулирование оборота биоматериалов. Еще чуть-чуть — и дело дошло бы до запрета их вывоза за рубеж. Но, кажется, обошлось. «Фармацевтический вестник»