Вопрос о формате участия ФТС в информационном обмене данными в рамках системы «маркировка» пока не решен

По данным RNC Pharma, поставки импортных ЛП и активных фармсубстанций (АФИ) в Россию проводятся во всех федеральных округах. За период 1-3 кв. 2017 года импорт проходил через 101 таможенный пост.

«Обязательная маркировка ЛП потребует установки специального оборудования и ПО, а также обучения работе сотрудников в данной системе, в том числе на таможенных постах. При этом нет никакой уверенности, что оборудование будет поставлено, и начнёт работать синхронно на всех постах», — заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Однако другие эксперты рынка не согласны с таким утверждением.

«Еще никто не принимал решений о том, что при проведении таможенного оформления, таможня должна считывать контрольно индификационные знаки (КИЗ). Соответственно, если этого не нужно будет делать, то на таможенных постах не будет установлено никакого оборудования», — комментирует заявление аналитика заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»