Установлены единые правила описания лекарств при госзакупках

Правительство РФ установило единые правила описания лекарственных препаратов для медицинского применения и унификацию процедуры их закупки для государственных и муниципальных нужд. Постановлением правительства №1380 от 15.11.2017 г. утверждены особенности описания таких препаратов.

В документации о закупке должна указываться лекарственная форма препарата, его дозировка и остаточный срок годности. Допускается также указание на путь введения лекарственного препарата, а для лекарственных препаратов для использования в педиатрической практике – на возраст ребенка.

Вводится запрет на указание определенных единиц измерения дозировки лекарственного препарата при возможности конвертирования в другие единицы измерения, объема наполнения первичной упаковки и формы выпуска лекарственного препарата, вспомогательных веществ, фиксированного температурного режима хранения препарата при наличии альтернативного, количества единиц лекарственного препарата во вторичной упаковке, требования поставки конкретного количества упаковок вместо количества лекарственного препарата, а также других характеристик лекарственного препарата, содержащихся в инструкциях по его применению, указывающих на конкретного производителя.

При этом допускается использование таких характеристик при описании объекта закупки, когда не имеется другой возможности описать лекарственный препарат. Документация о закупке в этом случае должна содержать обоснование необходимости указания таких характеристик и показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых лекарственных препаратов установленным характеристикам.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

«Фармацевтический вестник»