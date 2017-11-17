Развитие отечественной фармакологии тормозится отсутствием технологии производства нанопрепаратов

Фармакология — бурно развивающаяся отрасль среди медико-биологических наук. При этом в последнее время существенно поменялся ключевой подход: если раньше все начиналось со скрининга молекул, то сейчас новое лекарственное средство создается на основе достижений фармакогеномики. Несмотря на это, многие сложности, с которыми сталкиваются фармакологи, остаются неизменны. Главная из них — найти не просто эффективное, но и максимально безопасное соединение, убедить в его перспективности инвесторов и производителей, довести лекарственное средство до массового производства. Об этом говорилось на III Международной научно-практической конференции «Актуальные аспекты экспериментальной и клинической фармакологии: от молекулы к лекарству», которая 16 ноября прошла в Пятигорском медико-фармацевтическом институте.

«В советское время был изобретен препарат, который до сих пор используется в клинической практике, но у которого, к сожалению, есть ряд побочных эффектов, — рассказала руководитель лаборатории ГУ НИИ фармакологии им. В.В. Закусова, профессор Татьяна Воронина. — И наши недавние научные разработки были направлены на того, чтобы усовершенствовать его с применением наночастиц. Мы работали с материалом, разработанным немецкими учеными, и получили очень хорошие данные о том, что при сохранении его основных фармакологических свойств, доставка к мишеням становилась более целенаправленной, резко снижался риск возникновения лекарственной зависимости, уменьшался седативный эффект. Но так получилось, что данную разработку мы не запатентовали. Теперь это препятствует ее внедрению. К тому же у нас в России нет ни ПБЦА наночастиц, ни собственной технологии создания нанопрепаратов, а зарубежные – дорогостоящие. Это, безусловно, крайне перспективное направление, но оно находится на стадии фундаментальной разработки».

Ученые из 10 городов Российской Федерации и 4 зарубежных стран делились результатами научных исследований, обсуждали свои находки и приглашали коллег к сотрудничеству в рамках поиска нового лекарственного препарата.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»