Производитель «Фарма Интернейшинал Компани Россия-СНГ» избежал банкротства

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики прекратил дело о банкротстве ООО «Фарма Интернейшинал Компани Россия-СНГ» и утвердил мировое соглашение между фармацевтическим заводом и Федеральной налоговой службой.

Задолженность фармкомпании перед кредитором на сегодня составляет 2,7 млн руб., в том числе пени по налогам 1,2 млн руб., штрафы — 417 тыс. руб., которые относятся к третьей очереди. Требования кредиторов первой и второй очереди к моменту заключения мирового соглашения были полностью погашены.

Предприятие обязуется выплатить оставшийся долг в течение года: по 226 тыс. руб. ежемесячно. В обеспечение исполнения обязательств уплаты должник представляет кредитору в залог оборудование на общую сумму 4,9 млн руб.

Ранее представители предприятия сообщали «ФВ», что намерены возобновить работу по выпуску инфузионных растворов до конца текущего года.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»