Глава Минздрава Литвы заявил о нарушениях правил продажи лекарств

В ответ на появившиеся в СМИ сообщения о том, что в аптеках не отпускаются лекарства без рецептов, которые ранее продавались свободно, глава Минздрава заявил, что это выявило факт многолетнего нарушения аптеками правил выдачи лекарств, сообщает BALTNEWS.lt со ссылкой на информацию Минздрава.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, с первого ноября начал действовать порядок, позволяющий «тайным» покупателям совершать покупки лекарств. Аптеки еще не посетил ни один из «тайных» покупателей, но уже выяснилось, что большинство аптек долгое время нарушало правила, не требуя у пациентов предоставить рецепты на определенные лекарства, хотя были обязаны делать это.

По словам Аурелиюса Вериги, в этой ситуации более всего пострадали жители Литвы, большинство из которых до сих пор даже не подозревали, что покупают рецептурные лекарства без рецептов. Понятно, что многим сейчас кажется, что посетить врача и взять рецепт – неудобно. Такая ситуация сегодня не сложилась бы, если бы аптекари всегда добросовестно выполняли свою работу, а люди были бы приучены планировать свои визиты к врачу.

Министр заявил, что в настоящее время пересматривается существующий порядок. В некоторых случаях планируется смягчение требований к продаже лекарств.

«Фармацевтический вестник»