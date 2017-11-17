Прокуратура проверит закупки инсулина медучреждениями Новосибирска

В конце октября пациентские организации Новосибирска начали активно жаловаться на нехватку инсулина. Информационный ажиотаж в электронных СМИ стал основанием для проведения прокурорской проверки. Старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин сообщил, что она коснется ГКУ «Новосибоблфарм» и нескольких медицинских организаций – поликлиник №18 и 27, ЦРБ в Бердске, Краснообске и Черепанове.

«Проверять будем соблюдение законодательства о контрактной системе закупок при их планировании и осуществлении», – сказал он.

Врио губернатора Андрей Травников пообещал больным диабетом – а их в области около 85 тысяч – разобраться с нехваткой инсулина. Но в Минздраве региона уверяют, что системных проблем в обеспечении пациентов нет, есть локальные недоработки.

«Сегодня мы перевели систему в ручное управление: ежедневно рассматриваем проблемы пациентов, которые не получают инсулин», – отметил замминистра здравоохранения региона Андрей Лиханов. Сейчас на складах аккумулировано 38 тысяч упаковок инсулина – его хватит на два месяца. Область уже начала закупку лекарства на следующий год.

В Минздраве уже прошли общественный и экспертный советы, куда были приглашены и представители пациентских организаций. На нем, помимо нехватки инсулина, обсуждались и другие проблемы диабетиков.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»