Эксперт: маркировка изменит рынок региональных дистрибьютеров

Реализация проекта по маркировке лекарств может изменить ситуацию в дистрибьюторском секторе. Это мнение в беседе с «ФВ» высказал коммерческий директор «Доминанта-Сервис» Игорь Столин.

По его словам, главным влияющим фактором на рынке фармдистрибуции станет необходимость модернизации технического оборудования.

«Огромное количество региональных дистрибьюторов работают на простых учетных программах, — объяснил он. — У многих из них будет отсутствовать возможность адаптировать свою учетную систему требованиям системы маркировки. Они должны будут либо менять софт, либо дорабатывать свой. Но, что более вероятно, они будут просто уходить с рынка, или объединяться друг с другом».

Таким образом, для логистических операторов открывается новое направление – возможность стать партнером для региональных дистрибьюторов, которые работают на локально-бюджетном рынке и не имеют развитой инфраструктуры, заключил собеседник «ФВ».

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»