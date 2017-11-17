Михаил Мурашко: обязательная маркировка лекарств с 2019 г. — это факт, который бессмысленно обсуждать

В РФ система маркировки лекарственных препаратов станет обязательной с 2019 года. Это факт, и обсуждать его нет смысла. Так прокомментировал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко публикации ряда СМИ относительно затруднений, с которыми производители лекарственных средств сталкиваются в процессе реализации пилотного проекта по маркировке ЛС.

Эту уверенность главы Росздравнадзора разделяют представители фармсообщества.

Лилия Титова, исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций: «Члены СПФО уверены в том, что, если не ждать окончания пилотного проекта, а уже сейчас начинать подготовку по основным рабочим пакетам — техническая оснащенность, IT-процессы, регуляторная готовность портфеля выпускаемых препаратов, построение внутренних и внешних процессов взаимодействия, то никаких проблем не возникнет. По нашей оценке, поставленные государством сроки выполнимы. Кроме того, полученный опыт в ходе пилотного эксперимента поможет всем участникам товаропроводящей цепи максимально быстро и эффективно подготовиться к 100-процентной маркировке, которой должны быть охвачены все лекарственные препараты к концу 2018 года».

Виктор Дмитриев, генеральный директор АРФП: «В настоящее время в рамках рабочей группы при Росздравнадзоре ведется плановая работа по реализации пилотного проекта, который, я уверен, будет реализован качественно и в срок на благо российского пациента и производителей лекарственных средств».

Александр Казулин, руководитель направления производственного планирования и логистики компании Pfizer в России: «Компания Pfizer является активным участником пилотного проекта и входит в список компаний, отобранных для участия в первой волне. Данная инициатива направлена на минимизацию контрафактной продукции на рынке, отслеживание перемещения товара, а также на защиту от вторичного оборота. Мы, как и большинство участников рынка, полностью её поддерживаем. Компания Pfizer готова к правилам маркировки лекарственных препаратов как с технической, так и с административной точки зрения. Большинство производственных площадок Pfizer уже полностью подготовлены к выпуску маркированных препаратов в соответствии с требованиям ЕС».

Иван Глушков, заместитель генерального директора STADA в России: «При ответственном отношении к поставленным задачам производители лекарственных средств способны обеспечить своевременное соответствие поставленным государством требованиям».

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»