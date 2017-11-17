«Герофарм» оспорил патент Sanofi на инсулин Туджео

Петербургская фармкомпания «Герофарм» оспорила в суде по интеллектуальным правам выдачу Sanofi патента на «композицию инсулинового действия, содержащую 300 ед/мл инсулина гларгина» – этот новый препарат французской компании зарегистрирован в России в середине 2016 года под торговым наименованием Туджео.

Иск подан в суд по интеллектуальным правам в конце октября, он принят к производству, и следующее заседание назначено на 18 декабря 2017 года.

Ранее, в марте 2017 года, «Герофарм» подал возражения на этот патент в Палату по патентным спорам Роспатента. В возражениях «Герофарм» указывал, что Sanofi не указала на дату подачи все признаки, имеющиеся в формуле композиции, а также на несоответствие изобретения условиям «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень», следует из решения палаты.

Палата сочла встречные доводы Sanofi обоснованными и в июле 2017 года отказала «Герофарму», после чего петербургская компания направилась с иском в суд.

Представитель «Герофарма» отказался от комментариев.

Директор по корпоративным связям Sanofi в России Юрий Мочалин только подтвердил получение уведомления о привлечении Sanofi к судебному процессу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Он подтвердил, что речь идет о патенте на препарат Туджео, который зарегистрирован и продается в России. Он производится в рамках специнвестконтракта на заводе «Санофи» в Орловской области.

По данным Аналитического центра Vademecum, в 2017 году по госзаказу было закуплено МНН инсулин гларгин на 2,8 млрд рублей.

Компания «Герофарм» производит препараты генно-инженерного инсулина Ринсулин Р и Ринсулин НПХ. Глава компании Петр Родионов в 2015 году говорил, что намерен довести долю своей продукции в сегменте генно-инженерных инсулинов до 25%.

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