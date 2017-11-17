Johnson & Johnson выиграла еще одно дело о канцерогенных присыпках

Верховный суд Лос-Анджелеса встал на сторону фармгиганта Johnson & Johnson по иску американки, утверждавшей, что у нее развилась злокачественная мезотелиома из-за использования продукции Johnson & Johnson. Женщина требовала выплатить ей $24 млн компенсации, однако суд отказал ей в этом.

Решение было вынесено в ходе первого процесса по рассмотрению исков, в которых утверждалось, что продукция J&J на основе талька содержит асбест, являющийся сильным канцерогеном. По словам женщины, из-за использования этой продукции у нее развилась мезотелиома.

Однако в Johnson & Johnson отрицают наличие асбеста в продукции компании. «Baby Powder [детская присыпка. – Vademecum] от Johnson существует с 1894 года и не содержит асбеста, и не вызывает мезотелиому или рак яичников», – заявил представитель фармкомпании в суде.

В результате суд встал на сторону Johnson & Johnson и отказал женщине в удовлетворении ее претензий.

Johnson & Johnson судится с тысячами пациенток, утверждающих, что из-за использования продукции компании с содержанием талька у них развился рак яичников. По данным Reuters, сейчас таких исков насчитывается около 5,5 тысячи. Как утверждают истцы, фармгигант знал о риске развития онкологических заболеваний при использовании талька, однако не разместил эту информацию на упаковках своей продукции. По одному из таких дел Верховный суд Лос-Анджелеса обязал компанию выплатить женщине компенсацию в размере $417 млн, однако затем отменил это решение.

Источник: Reuters

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