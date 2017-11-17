Виктор Иванов стал гендиректором петербургского завода «Росты»

14 ноября 2017 года генеральным директором петербургского завода «Радуга Продакшн», который входит в группу «Роста», стал Виктор Иванов, следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее эту должность занимал Андрей Романюк. По словам Иванова, Романюк оставил ее из-за проблем со здоровьем.

Иванов рассказал Vademecum, что смена гендиректора не отразится на стратегии развития компании. «Мы планируем расширять производство, нанимаем новых сотрудников», – говорит он.

На фармрынке Виктора Иванова считают одним из доверенных лиц владельца «Росты» Давида Паникашвили. Ранее Иванов занимал должность заместителя гендиректора «Радуги Продакшн» по качеству, а весной 2016 года стал владельцем по 24,99% акций в ООО «Здоровые люди Санкт Петербург Пента», ООО «Здоровые люди Санкт Петербург МСЦ» и ООО «Здоровые люди Санкт Петербург».

Приобретая эти доли, Иванов действовал в интересах «Росты», полагают источники Vademecum. Впрочем, сам Иванов говорил, что купить долю в питерских компаниях ему предложили знакомые сотрудники «Здоровых людей». По его словам, это случилось после того, как он покинул «Росту» и вышел на пенсию.

ЗАО «Радуга продакшн» входит в группу «Роста» Давида Паникашвили. Собственником 100% акций ЗАО по состоянию на октябрь 2010 года в информационной базе данных СПАРК значился пасынок Давида Паникашвили Илья Григорьев. С декабря 2016 года держателем реестра акционеров компании стала Петербургская центральная регистрационная компания.

Часть движимого имущества «Радуги продакшн» заложена «Нижфарму» (входит в холдинг Stada CIS). Договор залога между компаниями был заключен 14 марта 2017 года, дата исполнения обязательств – 10 января 2018 года, следует из данных Федеральной нотариальной палаты, приведенных в СПАРК.

Основное направление деятельности ЗАО «Радуга Продакшн» – предоставление услуг контрактного производства. Выручка компании в 2016 году составила 387,6 млн рублей, чистая прибыль – 67,6 млн рублей. В интервью Vademecum в ноябре 2016 года Давид Паникашвили прогнозировал оборот завода более миллиарда рублей в 2016 году. «У нас сегодня локализовано 19 продуктов – это оригинальные препараты западных компаний Roche, КRКА, Ipsen и других, – рассказывал бизнесмен. – За три-четыре года мы выйдем на 5-6 млрд оборота с хорошей прибыльностью».

Помимо производства, группа «Роста» занимается дистрибуцией. У ЗАО «Роста» сейчас серьезные финансовые проблемы – только в 2017 году к ней были предъявлены иски на общую сумму около 7 млрд рублей. В октябре по заявлению Павла Костенко к компании был предъявлен иск о банкротстве, который был принят к производству. К иску присоединились ЗАО «Алтайвитамины», ООО «Мерк» и ООО «Профилактика».

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