Разработанное в России обезболивающее превосходит по эффективности морфин

Фармакологи юга России начинают клинические испытания нового обезболивающего препарата, который превосходит морфин по эффективности, но не вызывает привыкания. Об этом сообщил ТАСС в Пятигорске завкафедрой Волгоградского государственного медицинского университета, академик РАН Александр Спасов.

«Совместно с Южным федеральным университетом разработан препарат, который еще не имеет названия, есть только шифр РУ-1205. По силе он превосходит такие обезболивающие, как морфин и промедол, и не вызывает побочный эффект в виде привыкания. Уже выполнен полный цикл доклинических исследований, идут переговоры с двумя заводами, которые профинансируют клинические испытания и начнут промышленное производство. На сегодня такого препарата нет нигде в мире», — рассказал Спасов в ходе III Международной научно-практической конференции по экспериментальной и клинической фармакологии.

Как отметил главный внештатный специалист — клинический фармаколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Петров, разработка имеет исключительное значение.

«Анальгетик, обезболивающий препарат, который по эффективности превышает морфин, но не вызывает психической и физической зависимости, — это прорыв. Это препарат, который в ближайшее время может сделать маленькую революцию. Он избавит больных от последующего привыкания, исключает элемент наркомании, возникающий при применении продуктов морфина», — сказал он.

gmpnews