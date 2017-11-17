«Калугаприбор» готово к крупносерийному выпуску оборудования для маркировки

8 ноября на заводе АО «Калугаприбор» (входит в АО «Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех») состоялось заседание участников проекта локализации оборудования для маркировки лекарств, которые обсудили, смогут ли российские предприятия обеспечить потребности рынка в отечественном оборудовании для маркировки.

Обязательная маркировка лекарственных средств будет введена в России с 1 января 2019 года в рамках приоритетного проекта «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов». Это означает, что с этого времени все лекарственные препараты, зарегистрированные на рынке РФ, в обязательном порядке должны быть промаркированы специальным двумерным штрих-кодом.

В течение всего 2018 года все участники российского фармацевтического рынка должны будут успеть вовремя выбрать, приобрести и внедрить оборудование на своем производстве.

Сегодня для маркировки лекарственных препаратов используется иностранное, достаточно дорогостоящее и затратное в эксплуатации оборудование. Уже сейчас эксперты рынка прогнозируют значимый рост цен на зарубежную технику и возникновение проблем со сроками его поставки.

В связи с этим закупка российского локализованного оборудования — это эффективное бизнес-решение для предприятий отрасли. По словам экспертов, локализованное на базе АО «Концерн «Автоматика» оборудование на 30-40% дешевле зарубежной техники.

В ходе заседания производственные мощности АО «Калугаприбор» объективно и критично оценили руководитель проектного офиса ООО «ЦРПТ» (Оператор программы локализации оборудования) Дмитрий Скорчеллетти и гендиректор АО «Калугаприбор» Валерий Печенко.

На заводе АО «Калугаприбор» состоялась ревизия мощностей и ресурсов, в результате которой было подтверждено, что предприятие полностью готово к крупносерийному выпуску оборудования для маркировки. Завод готов в течение 2018 года обеспечить до 50% всей потребности фармацевтических предприятий в российском оборудовании.

В рамках реализации программы локализации оборудования на предприятии АО «Калугаприбор» было создано более 120 новых высокотехнологичных рабочих мест для молодых специалистов. Это один из шагов работы Правительства РФ по подготовке и обеспечению цифровой экономики России профессиональными отечественными кадрами.

Решение о создании программы локализации оборудования для участников фармацевтического рынка было принято госкорпорацией «Ростех» в сотрудничестве с Минпромторгом. Ранее, 16 октября, «Ростех» объявил о запуске серийного производства оборудования для маркировки лекарств. Внедряемые технологии предоставят возможность контролировать движение лекарств от производителя до конечного потребителя с помощью специального защитного кода на упаковке и защитить население от фальсифицированной продукции.

Оператором программы локализации стало ООО «ЦРПТ» (Центр развития перспективных технологий), дочерняя компания ГК «Ростех» и USM Group. В производственном процессе задействованы мощности двух предприятий концерна «Автоматика», которые находятся в Калуге.

Пресс-служба ООО «ЦРПТ» и АО «Концерн «Автоматика»

gmpnews