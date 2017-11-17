«Фарм-Синтез.Lab» будет поставлять свою продукцию в Индию и Турцию

Компания «Фарм-Синтез.Lab», которая занимается разработкой первых отечественных пептидных прекурсоров (химических соединений для выявления редких видов рака), договорилась о поставках своей продукции в Индию и Турцию. Российские пептидные прекурсоры поставляются за рубеж впервые.

Компании «Фарм-Синтез.Lab» удалось достичь договоренности о поставках с индийским дистрибьютором Esente Healthcare и двумя вузами в Турции — университетами Анкары и Стамбула. Партия прекурсоров уже направлена потребителям — с ее помощью клиники двух стран смогут провести диагностику опухолей у нескольких тысяч пациентов.

Заинтересованность в средствах диагностики онкологических заболеваний отмечается во многих европейских странах. В настоящее время «Фарм-Синтез.Lab» ведет переговоры о поставках продукции в Венгрию и Португалию.

Разработка резидента «Сколково» позволяет эффективно диагностировать такой редкий вид рака как нейроэндокринная опухоль (НЭО). Пептидные прекурсоры от «Фарм-Синтез.Lab» позволяют также обнаружить рак предстательной железы. Разработка проходит исследования в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий, «Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна» и «Московском онкологическом научно-исследовательском институте имени П.А. Герцена».

gmpnews