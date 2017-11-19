ВОЗ может присоединиться к клиническим исследованиям российской вакцины от туберкулеза

Министр здравоохранения Вероника Скворцова собирается обсудить с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом совместные исследования новой вакцины от туберкулеза, которая разрабатывается НИИ особо чистых препаратов ФМБА России. Об этом министр сообщила по итогам прошедшей в Москве Первой глобальной министерской конференции по туберкулезу.

Сейчас завершается первая фаза клинических исследований новой рекомбинантной бустерной вакцины для профилактики туберкулеза. По словам Вероники Скворцовой, вакцина сможет защитить не только детей, но и взрослых, получивших в детстве прививку вакцины БЦЖ.

Вторую фазу исследований, как отметила министр, планируется проводить на международном уровне. После успешного завершения этого этапа можно будет подавать документы ВОЗ.

«Есть опыт, когда третья фаза клинических исследований проводится совместно с ВОЗ. Я так думаю, что мы с генеральным директором ВОЗ, доктором Тедросом, этот вопрос отдельно обсудим, по окончании второй фазы», – отметила Вероника Скворцова.

В свою очередь Тедрос Адханом приветствовал разработку новой противотуберкулезной вакцины и напомнил, что ВОЗ сотрудничает с Россией в работе над вакциной от лихорадки Эбола.

Фото: rosminzdrav.ru

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»