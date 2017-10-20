Приказ Минпромторга России № 3669 от 20.10.2017 г. «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственной услуги по выдаче документа, который подтверждает, что…»

Принят: Октябрь 20, 2017

Приказ Минпромторга России № 3669 от 20.10.2017 г. «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственной услуги по выдаче документа, который подтверждает, что производство лекарственного препарата для медицинского применения осуществлено в соответствии с требованиями правил надлежащей производственной практики, и подлежит представлению по требованию уполномоченного органа страны, в которую ввозится лекарственный препарат, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 4369» (Зарегистрирован 16.11.2017 № 48922).

«Фармацевтический вестник»