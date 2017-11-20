Лекарства «Нацимбио» стали победителем премии «Приоритет – 2017»

Лекарственные препараты, выпускаемые на мощностях входящей в госкорпорацию Ростех компании «Нацимбио», стали победителем национальной премии «Приоритет – 2017» в номинации «Фарма». Технология создания лекарственных препаратов бактериофагов НПО «Микроген» признана лучшей в области импортозамещения.

Первое место в номинации «Фарма» было вручено компании за создание технологии производства первых и единственных отечественных лекарственных препаратов бактериофагов и реализацию полного цикла их производства в России, что позволяет решать приоритетные задачи по импортозамещению в области фармацевтической промышленности. Торжественная церемония награждения состоялась 17 ноября 2017 года в Торгово-промышленной палате России.

«Разработка и производство лекарственных препаратов для поддержания здоровья граждан и создание условий для обеспечения независимости страны от импорта являются для нас приоритетной задачей. Уже сегодня мы производим целый ряд препаратов, способных составить серьезную конкуренцию зарубежным аналогам на российском и международном рынках. И отечественные бактериофаги являются ярким тому примером», – отметил генеральный директор НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш.

Лекарственные бактериофаги – это нетоксичные препараты, избирательно поражающие только бактериальные клетки, а не всю микрофлору организма. Сегодня «Микроген» выпускает более 19 разновидностей лекарственных бактериофагов, ежегодно поставляя в регионы России порядка 1 млн упаковок для профилактики и лечения гнойно-септических и острых кишечных заболеваний, включая дизентерию, брюшной тиф, сальмонеллез и другие.

Предприятие также ведет работы по созданию первого в мире универсального бактериофага от гнойно-воспалительных ЛОР-заболеваний, хирургических инфекций, инфекционных заболеваний детей первого года жизни, дисбактериоза кишечника и других болезней, вызванных бактериями рода Enterobacter.

Кроме того, лекарственные препараты бактериофаги НПО «Микроген» были включены в реализацию стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации до 2030 года, инициированную во всех странах Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и принятую российским Правительством в 2017 году.

Ежегодная Национальная премия проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли, Федеральной Антимонопольной службы, Министерства связи и массовых коммуникаций, Министерства сельского хозяйства, Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России» и др. В этом году на участие в 16-ти номинациях было подано 422 заявки от 374 российских компаний.

Источник публикации: «Национальная иммунобиологическая компания»

«Фармацевтический вестник»