Дмитрий Медведев наградил фармкомпанию «ВЕРТЕКС» за качество

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев вручил фармкомпании «ВЕРТЕКС» высшую государственную награду в области качества. Из рук премьер-министра ее получили генеральный директор Георгий Побелянский и директор по управлению качеством Елена Карасева.

В этом году на соискание премии поступило рекордное количество заявок – 280 против 49 в прошлом году. После нескольких этапов оценки качества бизнес-процессов на суд Совета по присуждению Премий были представлены 33 предприятия, из числа которых и были отобраны 10 лауреатов престижной награды. Среди них «ВЕРТЕКС» единственный фармпроизводитель и один из лидеров по количеству набранных баллов. Компания представлена в категории организаций с численностью более 1000 сотрудников. Полученная награда – подтверждение соблюдения стандартов и бизнес-процессов, направленных на обеспечение качества продукции.

В приветственной речи Дмитрий Медведев отметил: «Уверен, что все, кто здесь присутствует, имеют большие перспективы. Сегодняшние участники и лауреаты премии представляют срез всей нашей экономики и дают шанс проследить все ее возможности». Глава правительства добавил, что настоящий лидер – это тот, кто формирует стандарты в своей сфере, вдохновляет примером других и, конечно, не останавливается на достигнутом.

В ответной речи после вручения награды Георгий Побелянский подчеркнул, что высокая оценка работы компании – огромное достижение за годы деятельности в сложнейшей социально ответственной отрасли, которое стало возможным, благодаря усилиям и профессионализму всех ее сотрудников. Относительно перспектив руководитель предположил возможный вариант развития с точки зрения будущего успеха компании на иностранных рынках.

В компании «ВЕРТЕКС» создана фармацевтическая система качества, которая соответствует национальным и международным стандартам: надлежащей производственной практики GMP, систем менеджмента качества ISO 9001, а также учитывает требования Руководств Международной конференции по гармонизации требований к регистрации лекарственных средств для человека ICH: ICH Q8 «Фармацевтическая разработка», ICH Q9 «Управление рисками по качеству», ICH Q10 «Фармацевтическая система качества». В частности заключения Минпромторга РФ на организацию производства лекарств в соответствии с требованиями стандарта надлежащей производственной практики GMP компания получила в 2015 году одной из первых в России.

«Фармацевтический вестник»