Принято решение о переводе EMA из Лондона в Амстердам

Агентство ЕС по медикаментам (EMA) после выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) будет переведено из Лондона в Амстердам. Решение об этом было принято в понедельник путем голосования на заседании Совет ЕС по общим вопросам.

«Министры 27 стран ЕС (без Великобритании) выбрали сегодня Амстердам в качестве нового местонахождения ЕМА», — говорится в заявлении Совета ЕС. Теперь это решение должно пройти одобрение Европарламента, после этого ЕМА может начать переезд.

С выходом из Евросоюза Великобритания потеряет два европейских агентства, размещенных в настоящий момент на ее территории, одним их них и является Агентство ЕС по медикаментам — занимается научной оценкой и мониторингом безопасности лекарственных препаратов в ЕС, выступая регулятором медицинского рынка.

ИСТОЧНИК:ТАСС

gmpnews