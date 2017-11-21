В системе маркировки зарегистрировано более 250 участников

По данным на 21 ноября 2017 г. к маркировке лекарств подключились 252 участника рынка. Как рассказал на круглом столе в рамках выставки Pharmtech&Ingredients зам. начальника Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Константин Беланов, к ИС Маркировка постоянно подключаются новые участники.

Он рассказал также, что в системе зарегистрировано 41 торговое наименование лекарств, промаркировано 960 тыс. упаковок, около 140 промаркированных упаковок проданы через розничные точки. К 1 декабря должно появиться приложение для мобильных устройств потребителей, через которое покупатель будет получать всю необходимую информацию о лекарстве.

При этом, по словам представителя Росздранадзора, есть и некоторые риски. В частности, до сих пор не решена проблема автоматической регистрации лекарств в системе. Однако к 1 декабря эти трудности должны быть преодолены. Также решается вопрос с внесением в систему МНН лекарств.

Константин Беланов добавил, что ответственные федеральные органы 1 декабря 2017 г. отдадут в правительство отчет о проведенном пилотном проекте по маркировке. Кроме того он призвал всех заинтересованных лиц участвовать в общественном обсуждении проекта постановления правительства, касающегося маркировки.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»