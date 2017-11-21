Британский регулятор подозревает компанию Concordia в нарушении антимонопольного закона

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) направило уведомление о претензиях в адрес канадской фармацевтической компании Concordia International, сообщает FirstWord Pharma. Оно считает, что компания слишком завысила цену на препарат для лечения гипотериоза liothyronine.

По информации CMA, в 2016 г. Национальная система здравоохранения (NHS) затратила на приобретение этого препарата более 34 млн фунтов стерлингов (45 млн долл.) против 600 тыс. фунтов (794,3 тыс. долл.) в 2006 г. Стоимость упаковки выросла почти на 6000% – с 4,46 фунтов (5,90 долл.) в 2007 г., когда препарат потерял патентную защиту, до 258,2 фунтов (341,8 долл.) к июлю 2017 г. При этом производственные расходы остались практически на прежнем уровне.

Как отметил исполнительный директор CMA Андреа Косчелли, фармкомпании, пользующиеся своей доминирующей позицией на рынке, вынуждают власти переплачивать за свою продукцию за счет налогоплательщиков. При этом он предупредил, что делать выводы о нарушении закона пока рано.

В Concordia заявили, что не нарушали закон. По словам представителя компании, ценообразование на liothyronine осуществлялось открыто в течение 10 лет. Компания будет тесно сотрудничать с CMA.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»