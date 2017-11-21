Председателем совета директоров IMEDA стала Юлия Маркова

Новым председателем совета директоров Ассоциации международных производителей медизделий IMEDA стала генеральный директор Johnson & Johnson в России и странах СНГ Юлия Маркова, сообщили в ассоциации.

Юлия Маркова – бакалавр в сфере управления сестринским делом, проходила обучение в ординатуре Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, имеет степень Executive MBA в области управления Гарвардской школы бизнеса. В апреле 2017 года Маркова стала генеральным директором представительства компании Johnson & Johnson в России и странах СНГ.

Помимо Марковой, в состав совета директоров IMEDA на ближайшие два года были избраны Светлана Гербель (Siemens Healthineers), Максим Кузнецов (Philips), Елена Плясунова (Medtronic) и Елена Сябренко (Olympus).

В конце июля 2017 года в IMEDA сменилось исполнительное руководство – вместо Сергея Колосова ассоциацию возглавил новый исполнительный директор Сергей Ванин.

В ноябре 2017 года IMEDA направила в правительство обращение с просьбой пересмотреть положения постановления правительства «О государственном регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» из-за риска снижения доступности медизделий этой категории.

Источник: IMEDA

vademec